Mostre | a Napoli arriva “Van Gogh | the Immersive Experience”

NapoliToday

... the Immersive Experience' fa tappa adal 2 gennaio al 30 aprile, nella seicentesca Chiesa ... rinnovata secondo i più attuali aggiornamenti tecnologici nel campo delleimmersive, ...... trasportandoli virtualmente nei luoghi belliniani, daa Milano, fino ai foyer dei teatri di ... Le scenografie sono state realizzate da Civita -e Musei, gli allestimenti multimediali da ... "Van Gogh: The Immersive Experience": la mostra torna a Napoli in una forma rinnovata Duello di mercato in vista tra Milan e Napoli per il giovane talento che si sta mettendo in mostra in Serie A in questi mesi.La grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience" fa tappa a Napoli dal 2 gennaio al 30 aprile 2023.