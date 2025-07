mengo tra indie punk e cantautori il palco di joan thiele e giorgio poi

Arezzo si prepara a vivere una notte indimenticabile, dove tra indie, punk e cantautorato si accenderanno emozioni uniche sul palco del Mengo. Dopo l’omaggio a Paolo Benvegnù, la scena musicale si infiamma con performance che spaziano dai Medivh a Joan Thiele, passando per Giorgio Poi e tanti altri talenti emergenti. Un evento imperdibile che trasformerà il cuore della città in un palcoscenico di suoni e passione.

Arezzo, 9 luglio 2025 – Dopo una prima serata di grandi emozioni, in ricordo di Paolo BenvegnĂą, al Mengo questa sera sarĂ , letteralmente, tutta un’altra musica. Dalle 18 fino a tarda notte si alterneranno sul palco i Medivh, Mercedes Lorenzo, i Yasmina, gli Osaka Flu, Giorgio Poi che torna dopo due anni dall’ultimo tour a esibirsi live, e ancora Unexpected e infine la rivelazione del 75° Festival di Sanremo Joan Thiele. Gruppi e artisti emergenti e nomi di primo piano insieme, in una line up che si conferma come sempre eclettica e contemporanea e che nella sei giorni di festival accoglie alcuni dei tour piĂą attesi dell’estate e offre uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it