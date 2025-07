La morte di mio figlio destinata a restare un mistero la mamma | Chi sa non ha mai parlato

Una vicenda che ha sconvolto una famiglia e suscitato interrogativi irrisolti, lasciando un'ombra di dolore e silenzio. Dopo dieci anni di battaglie legali, l’impossibilità di fare luce sulla morte di Federico Carnicci pesa come un macigno sul cuore di sua madre, Lidia. Il suo racconto è un’eco di frustrazione e speranza perduta, ma fino a quando il mistero persisterà , il dolore continuerà a vivere.

Santa Croce (Pisa), 9 luglio 2025 – “C’abbiamo provato in tutti i modi, la nostra è stata una battaglia contro i mulini a vento: la morte di mio figlio è destinata a restare un mistero”. Lidia Carnicci getta la spugna: “abbiamo speso soldi, lottato contro le archiviazioni, ora basta”. Il 7 luglio di dieci anni fa Federico Carnicci, 27 anni, operaio che viveva fra Santa Croce e Fucecchio, veniva inghiottito dalla notte di Roma. Diventò un fantasma. Dieci giorni dopo il Tevere restituì il suo corpo. La primavera di quell’anno Carnicci, padre di un bambino, aveva deciso di andare a Roma a fare un’esperienza di strada con un gruppo di punkkabestia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La morte di mio figlio destinata a restare un mistero”, la mamma: “Chi sa non ha mai parlato”

