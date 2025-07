Costa massese stabilimenti devastati dalla mareggiata Allarme dei balneari

Una situazione drammatica che preoccupa operatori e cittadini: la costa massese, già fragile, si trova ora in ginocchio a causa di una violenta mareggiata. Stabilimenti devastati, attrezzature sommerse e un ecosistema in pericolo: il rischio di ulteriori danni cresce di ora in ora. È fondamentale intervenire subito per proteggere questa preziosa area e salvaguardare il futuro del turismo e delle comunità locali. La priorità è agire ora, per evitare che tutto vada perduto.

Massa, 9 luglio 2025 – La costa massese è stata duramente colpita dalla mareggiata di questi giorni. Il mare ha sferzato il suo colpo di grazia nella notte tra lunedì e martedì. Dalla Partaccia a Poveromo gli stabilimenti balneari sono stati smontati perché le onde avrebbero inghiottito anche l'attrezzatura, oltre che la sabbia. Le zone, già in forte sofferenza e che a giugno sono state interessate dai lavori diriprofilatura, si ritrovano in piena stagione a vivere l'incubo dell'erosione. E' il caso dei bagni della Croce Rossa, Marchini, Ida, Delfino e Artemisia. Solo per citarne alcuni. La fotografia mostra una località balneare ancora una volta in ginocchio a causa dell'erosione.

