Una tragica notizia scuote la comunità di Azzano: un devastante incidente in via Papa Giovanni ha causato la perdita di una motociclista di 51 anni, originaria di Cologno al Serio. L’incidente, avvenuto martedì 8 luglio intorno alle 19, ha lasciato tutti sgomenti, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori di salvarle la vita. Una tragedia che ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e l’importanza della prudenza sulla strada.

LA TRAGEDIA. L’incidente si è verificato verso le 19 di martedì 8 luglio. A nulla è valso l’intervento degli operatori sanitari, la donna di Cologno al Serio è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Azzano, tragico schianto in via Papa Giovanni: muore una motociclista di 51 anni

