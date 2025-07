Trascinata sulle scale e abusata Accusato di violenza sessuale quarantenne rinviato a giudizio

La Spezia, 9 luglio 2025 – Sarebbe stata trascinata sulle scale, denudata e abusata. Questa la ricostruzione dei fatti per i quali la procura ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio nei confronti di un uomo, 46enne originario della Basilicata e residente da tempo in Val di Magra, attualmente detenuto per altra causa nel penitenziario spezzino di Villa Andreino. Il processo, davanti al collegio del tribunale spezzino presieduto da Marta Perazzo, inizierà il prossimo 10 settembre. I fatti si sarebbero svolti a Sarzana, nell’estate dello scorso anno, con l’uomo e la donna – una quarantenne originaria dell’Emilia Romagna – che si conoscevano da tempo per via di alcune frequentazioni comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Trascinata sulle scale e abusata”. Accusato di violenza sessuale, quarantenne rinviato a giudizio

