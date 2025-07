Pisa addio turismo mordi e fuggi | Una meta sempre più attrattiva

Pisa, città d’incanto e di storia, si conferma ancora una meta irresistibile per milioni di visitatori, anche nel 2025. Nonostante qualche flessione legata alla situazione internazionale, i dati turistici evidenziano una crescita sorprendente e una vitalità che vanno oltre le aspettative. Questo dinamismo testimonia che Pisa resta un patrimonio da scoprire e amare, capace di affascinare ogni viaggiatore e di rinnovare il suo ruolo di protagonista nel panorama turistico italiano.

Pisa, 9 luglio 2025 – “I dati turistici del 2025 ci sorprendono in positivo. Pisa continua a crescere, dimostrando vitalità e capacità attrattiva oltre le previsioni. Negli ultimi mesi, lieve aumento delle cancellazioni, dovuto alla situazione internazionale”. Commentano così il presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa, Andrea Romanelli, e il vicepresidente Roberto Tommasoni i dati raccolti dal Centro studi turistici per conto del Comune nei primi cinque mesi del 2025. Secondo lo studio, il turismo è in crescita nei primi cinque mesi dell’anno, con un +4,7% di pernottamenti nel territorio comunale, +6,6% di arrivi, ma anche +47,5% di utenza degli uffici informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it