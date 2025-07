La musica non è finita | da liutaio a imprenditore

La passione per la musica e l’artigianato non si sono mai spente, anche quando sembra che tutto si sia fermato. Raffaele Lombardi, musicista e liutaio, svela come il suo negozio, ForRock di Sarzana, continui a essere un punto di riferimento vivo e pulsante, sfidando le percezioni e dimostrando che la dedizione può superare ogni ostacolo. Ma cosa si cela dietro questa incomprensione diffusa?

Sarzana, 9 luglio 2025 – "Sono ancora qui e non ho mai smesso di lavorare. Tanti clienti lo sanno e continuano a venire in negozio, ma mi capita di parlare con gente che passando di qui entra e rimane stupita, perché pensava che il negozio fosse chiuso". Parole di Raffaele Lombardi, musicista e liutaio nonché titolare del ForRock di via Brigata Partigiana Ugo Muccini, ex Music Store. Forse a causa di un'incomprensione diffusa, dovuta all'appello dell'ex titolare del noto negozio musicale sarzanese che la scorsa estate aveva cercato qualcuno disposto a prendere in mano la sua attività, molti pensano che la storica attività, punto di riferimento a livello musicale per l'intera Val di Magra, sia definitivamente chiusa.

