Prato il Pd dopo il ‘terremoto’ | Stop soldi dalle imprese ora un nuovo modello di sviluppo per il territorio

Prato si trova a un crocevia decisivo, segnato da recenti turbolenze politiche e amministrative che hanno scosso le fondamenta della città. Dopo il terremoto del 2024, è ora di rimboccarci le maniche e immaginare un nuovo modello di sviluppo sostenibile, capace di rilanciare il territorio e riconquistare la fiducia dei cittadini. È il momento di trasformare le crisi in opportunità e scrivere insieme una nuova pagina per Prato.

Prato, 9 luglio 2025 – A poche ore dal commissariamento del Comune, mentre la direzione dem non è ancora conclusa, il segretario del Pd Marco Biagioni parla per la prima volta dopo il ’terremoto’ politico e amministrativo. Segretario Marco Biagioni, un anno dopo una vittoria eclatante al primo turno la bufera giudiziaria investe la sindaca e l’amministrazione comunale: dimissioni di Bugetti, arriva il commissario. Non è un incubo, è l’amara realtà. Una pagina molto triste per la città di Prato. “Non è solo triste, Prato ha il diritto di essere arrabbiata. Come Pd ci assumiamo la piena responsabilità di quello che è accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, il Pd dopo il ‘terremoto’: “Stop soldi dalle imprese, ora un nuovo modello di sviluppo per il territorio”

In questa notizia si parla di: prato - terremoto - stop - soldi

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione Vai su Facebook

Prato, la sindaca Bugetti si dimette. Avviso di garanzia anche al suo vice. Terremoto in Comune; Terremoto a Prato, lascia la sindaca. Indagato il vice; Tariffe trasporto sociale Immobilismo politico imbarazzante.

Terremoto, anche Prato si mobilita per i soccorsi - la Nazione - La protezione civile di Prato si è immediatamente mobilitata per intervenire a sostegno dei territori colpiti dal terremoto di questa notte. Come scrive lanazione.it

"Retromarcia al Pecci di Prato: stop ai licenziamenti, più soldi dalla Regione" - Cosa Fare "Retromarcia al Pecci di Prato: stop ai licenziamenti, più soldi dalla Regione" 23 set 2023 La ... Secondo lanazione.it