Morto Benedetto XVI | il Papa Emerito aveva 95 anni

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il mondo piange la scomparsa diXVI, che si è spento il 31 dicembre 2022 dopo una lunga malattia. Era statoFrancesco a comunicare a Natale 2022 come le sue condizioni fossero peggiorate e a invitare i fedeli a pregare per lui. “Con dolore informo che ilXVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni” – si legge nel comunicato ufficiale del direttore della sala stampa vaticana che annuncia al mondo la morte di Joseph Aloisius Ratzinger. Il Pontefice era stato eletto il 19 aprile 2005, a pochi giorni di distanza dalla morte di GiovPaolo II ed è stato il 265°della Chiesta Cattolica, con un Pontificato che è durato sette ...

Agenzia ANSA

Leggi anche È morto Joseph Ratzinger, eletto Papa Benedetto XVI nel 2005 si dimise nel 2013 Aggravate le condizioni di Papa Ratzinger, Francesco chiede di pregare per lui Perchè Benedetto XVI ...Il Pontefice, eletto nel 2005 col nome di Benedetto XVI e che si era dimesso nel 2013, si è spento il 31 dicembre a 95 anni. Appena il Vaticano ha diffuso la notizia della sua morte, sono iniziati ad arrivare i messaggi di cordoglio dai ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Speciali Milano, 31 dic. (Adnkronos) – "La Lombardia si unisce al cordoglio e alla preghiera per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI. Riposa in pace". Lo scrive, sui social, il presidente della Regione ...