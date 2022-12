Incendio in una comunità per ragazzi | tragedia nella notte | un morto | 16enne ustionato | un educatore ferito

La Stampa

Dramma nella notte nel centro accoglienza per minori a Santa Caterina di Pasian di Prato ( Udine ): undivampato intorno alle 2.30 ha provocato la morte dipersona , mentre altre due -delle quali minorenne - sono rimaste ferite e intossicate. Esplodebombola di gas e crolla...persona è morta e altre due -delle quali minorenne - sono rimaste intossicate in undivampato la notte scorsa incomunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine). Uno dei due feriti è un ragazzo di 16 anni che è stato trasportato in volo al centro grandi ... Incendio in un appartamento a San Mauro Torinese, in ospedale una madre e la figlia 12enne Non ci sono più dubbi. L’incendio che ha danneggiato la parte esterna di un bar in via Palma, a Licata, è doloso. A svelare la natura delle fiamme, appiccate negli scorsi giorni, sono state le ...Non è escluso che qualcuno abbia voluto far pulizia, ma la zona - stando alle voci dei favaresi - è frequentata da tossicodipendenti ...