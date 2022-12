Il cimitero in cui verrà sepolto Pelé è il più alto del mondo | un museo d’auto | 14mila cripte e una cascata al suo interno | Estero

Leggi su justcalcio

(Di sabato 31 dicembre 2022) 2022-12-31 12:18:00 Arrivano conferme: Il 2 gennaio si terrà la veglia funebre per, morto il 29 dicembre a 82 anni. Come annunciato dal Santos, il suo storico club, i funerali avranno luogo martedì 3 gennaio. Per la veglia sarà aperto lo stadio Urbano Caldeira, meglio conosciuto come Vila Belmiro, il tempio del club bianconero, mentre il feretro di O Rei sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città. ILnelverticale piùdel(108 metri), nel municipio di Santos. Il brasiliano comprò infatti, in passato, dei oculi per sé e la famiglia nel “Memoriale della Necropoli Ecumenica”. O Rei ha acquistato il loculo al nono piano della struttura, in onore di suo padre ...