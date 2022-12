Gianni Sperti | adesso si sa tutto | “Spero che ora riusciate a dormire” | cosa ha ammesso

Novella 2000

La dama a quanto pare è stata attaccata e criticata in primis da Armando Incarnato ed in seguito anche dagli opinionistie Tina Cipollari . Uomini e Donne, le anticipazioni riguardanti ...mostra le sue perplessità sugli interventi di Di Padua: 'Tutto questo che sta succedendo è perché tu provi un interesse reale nei confronti di Alessandro Ma il punto che io non capisco ... Gianni Sperti rivela di aver conosciuto una persona speciale Tina Cipollari balla con Gianni newsby La vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari si è cimentata in un balletto che ha lasciato tutti di stucco. Con lei anche il ballerino, Gianno Sperti. Il risultato ...Ecco che cosa sappiamo sulle anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata registrata il 29 dicembre 2022 Dopo le anticipazioni di due giorni fa, il 29 dicembre 2022 è stata registrata una nuova punta ...