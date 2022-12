Simeone suona la carica | “Con l’Inter per dimostrarlo di nuovo”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Giovanni, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset dal centro sportivo di Castel Volturno. Tra le altre cose, il calciatore argentino si è soffermato sulla sfida ale sulla sua esperienza in maglia azzurra. Di seguito quanto evidenziato: Intervista, le parole dell’attaccante del Napoli “Chi ha più da perdere? Non lo so, loro sono in casa, con grandi giocatori, hanno giocato bene in amichevole, tutte e due hanno tanto da giocarsi e sarà importante per entrambe. Saranno 3 punti importanti per il campionato, non conta ora chi ne ha di più perché è molto lunga”. “A Milano credono nella rimonta? Noi siamo sempre pronti a dimostrare chi è il Napoli, stando sempre sul pezzo, non ci importa chi ha più punti ora, sono due squadre forti e pensiamo solo a continuare così”. “Scetticismo dopo il ...