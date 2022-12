Pianeta Milan

Anche adesso da allenatore non riguardo le mie partite perché le so a memoria." Costacurta...si fa male e lì viene l'albero di natale di Ancelotti perché mette Rui Costa e Serginho o...Accarezza la palla e sta in campo dome, ma ha delle accelerazioni e la capacità di ... Nel corso di una di esse, è spuntata la parola razza applicata alla specie umana, cosa chevicende ... Seedorf ricorda Pelé: “Te ne sei andato con dignità e classe” | News L'ex-centrocampista del Milan, Clarence Seedorf, ha voluto ricordare con questo lungo messaggio Pelè, scomparso oggi: "Le parole non potranno mai coprire tutti i sentimenti con la ...Grande commozione per la morte di Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare a 53 anni dopo un lunga battaglia contro la leucemia. “ MANCINI:” UN GIORNO CHE NON AVREI MAI VOLUTO VIVERE”” “Ho perso un amico c ...