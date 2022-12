PSV-Milan 2-0 | inizia il secondo tempo | LIVE News

Milan News

Rade Krunic è alle prese con dei problemi muscolari che gli hanno fatto saltare il test amichevole contro il PSV Eindhoven. Il centrocampista bosniaco è in forte dubbio anche per il prossimo impegno in campionato contro la Salernitana. Alle 18.15 è andata in scena l'amichevole tra Milan e PSV. I rossoneri stanno perdendo momentaneamente 2-0 al primo tempo. 57' Cambio nel PSV: dentro De Jong e Simons, fuori Til e Vertessen. 55' Gol del PSV. Grandissimo gol di Madueke che si accentra e calcia di mancino. Mirante non può nulla. 45' Si riparte. Cambio nel Milan: fuori Rebic, dentro Lazetic. Un bel PSV vince 2-0 a fine primo tempo contro un Milan mal posizionato in campo. Male praticamente tutta la squadra.