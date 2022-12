Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Scrivere di Edson Arantes do Nascimiento, Pelè, nel giorno del suo addio alla vita terrena non è farlo di un mito del calcio, ma del calcio stesso. Pelè è, infatti, stato il calcio, nella sua essenza, nella sua arte. È stato un personaggio che ha raggiunto una tale popolarità che risulta quasi impossibile scriverne senza incorrere nel già detto: su tutte le zolle di terreno calpestate dall’uomo sul pianeta è noto chi egli sia. Nulla che non sia riferito allo sport del pallone ha potuto prescindere dal vederlo, prima o poi, in qualche modo nominato. Pelé è stato un mito, diventandolo appena iniziò a calciare una palla, di stoffa all’inizio, tra le strade infangate di Três Corações dove era nato, assurgendo al pantheon calcistico a nemmeno diciotto anni, nel 1958, quando seppe tramutare in sorrisi di gioia le lacrime di un popolo che solo otto anni prima aveva vissuto una vera tragedia ...