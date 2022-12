One UI 5 0 | problemi sincronizzazione Fibit Charge 5 sui Samsung Galaxy

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 del colosso di Seul è entrato a pieno regime e la maggior parte dei suoi telefoni supportati esegue già l’ultima versione di Android. La società asiatica è sul punto di concludere il lancio dell’aggiornamento di Android 13. Purtrppo, diversi utenti di Fitbit5 e Luxe hanno segnalatocon ladopo l’aggiornamento alla One UI 5.0. Come riportato da ‘SamMobile‘, il processo disu Fitbit5 e Luxe si interrompe bruscamente sui dispositivi, in particolare suiZ Flip e Z Fold che eseguono la One UI 5.0. Altri dispositivi possono completare correttamente l’operazione, ma i telefoni delle serie ...

Focus suUI 5.0: registrati di recentesui Samsung Galaxy già riconosciuti dai tecnici In cosa consiste il bug di cui si parla tanto in queste ore a proposito di alcuni Samsung Galaxy ... OneUI 5.0 crea problemi ad alcuni dispositivi Fitbit su taluni ... Tutti sono contenti di aver ricevuto di recente l'aggiornamento con One UI 5.0 sul proprio Samsung Galaxy, considerando il fatto che il produttore coreano ha assicurato il rilascio anche a modelli più ...Non tutti lo avranno notato ma alcuni problemi hanno investito i Samsung Galaxy S22 e S21 dopo l'aggiornamento Android 13. Si è trattato di un'anomalia di nicchia che ha interessato soprattutto client ...