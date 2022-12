Mascherano | «Fu Messi a convincere Guardiola a prendermi al Barcellona»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 dicembre 2022)su: «Mi disse che alero una riserva, oggi posso dire che è il miglior allenatore mai avuto» Intervistato da TyC Sport, Javierha rivelato un retroscena sul suo passaggio ale il ruolo decisivo diper. Di seguito le sue parole «Ovviamente Leo mi ha aiutato molto al mio arrivo. Ho fatto una chiacchierata con Pep prima di firmare. Mi ha parlato della sua preoccupazione, mi ha specificato più volte che sarei stato un sostituto e di non volere problemi. Gli ho detto che ero lì per migliorare, per imparare, per essere in una squadra che avrebbe gareggiato per molti titoli. Nel primo incontro di persona,mi disse subito che ero una riserva. Ed ...