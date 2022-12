Marini | Il Napoli è la miglior squadra d' Europa al momento | Spalletti è uno degli allenatori più preparati

100x100 Napoli

L'ex calciatore dell'Inter Giampieroè intervenuto a Radio Marte. "L'Inter mercoledì affronterà a San Siro una supersquadra. Ilè, a mio giudizio, la miglior squadra d'Europa in questo momento. Per la squadra di Inzaghi ...Hanno fatto capolino tra le onde del mare di Baia, nei Campi Flegrei. Stiamo parlando di alcuni esemplari di tursiopi comuni, mammiferidella famiglia Delphinidae. I simpatici delfini, sono stati avvistati stamattina dal fotografo naturalista Pasquale Vassallo assieme a Davide Zeccolella, collaboratore dell'AMP Regno di Nettuno,... Marini: “L'Inter affronterà una supersquadra. Il Napoli è la miglior ... L’ex calciatore dell’Inter Giampiero Marini è intervenuto a Radio Marte. «L’Inter mercoledì affronterà a San Siro una supersquadra. Il Napoli è, a mio giudizio, la miglior squadra d’Europa in questo m ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...