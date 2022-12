LIVE – PSV Eindhoven-Milan | Amichevole invernale 2022 DIRETTA

Goal Italia

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine PREMIER LEAGUE 21:00 Liverpool - Leicester ...00 Sampdoria - Ligorna 14:30 Juventus - Standard Liegi 15:00 Atalanta - Crema 18:15Eindhoven - ...Guarda- Milansu DAZN. Attiva ora Le probabili formazioni di- Milan(4 - 2 - 3 - 1): Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Van den Heuvel, Saibari, Madueke, Vertessen, ... PSV-Milan dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming ... Oggi, alle 18:15, il Milan sarà di scena al Philips Stadion di Eindoven per l'amichevole contro il PSV. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e su SkySport; sarà ...Liverpool have agreed a deal to sign Cody Gakpo from PSV as Manchester United miss out on another target after Frenkie de Jong and Jurrien Timber both rejected moves ...