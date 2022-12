Escalation variante Gryphon | FFP2 riutilizzabili per scongiurare nuovo lock down e tutelare l' ambiente

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Milano, 30 Dicembre 2022) - Milano, 30 Dicembre 2022 - L'aumento dei casi di COVID-19 in Cina ha causato preoccupazione anche in Italia, che ha deciso di riprendere l'obbligo di sottoporsi a tamponi per i viaggiatori in arrivo dal Paese asiatico, attraverso un'ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci. Secondo la società di ricerca britannica Airfinity, ci sono attualmente oltre un milione di nuovi casi in Cina. Altri Paesi, come gli Stati Uniti, l'India, il Giappone, la Malesia e Taiwan, hanno introdotto l'obbligo di tamponi per i viaggiatori in arrivo dalla Cina. La Commissione europea ha convocato per il giorno successivo una riunione del Comitato UE per la Sicurezza Sanitaria “per discutere con gli Stati membri e le agenzie europee le possibili misure per un approccio coordinato”. Mascherineper contenere i contagi in Italia Un possibile ritorno, ...