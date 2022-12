Davvero è tutta colpa di Paredes? I dati lo scagionano

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Leandroè stato presentato come un grande colpo estivo, ma a Torino non sta rendendo come da previsioni eppure ha delle scusanti. Il tifoso è impaziente e vorrebbe avere tutto e subito, soprattutto per quanto riguarda il rendimento dei nuovi giocatori acquistati durante il mercato estivo. Leandroaveva già fatto vedere alla Roma e all’Empoli le sue grandi qualità, sia come regista che come interditore, per questo motivo sembrava esserel’uomo perfetto per poter far fare il grande salto di qualità alla Juventus. Le sue prestazioni non sono state inizialmente positive, ma va detto che ci sono deiinconfutabili che danno comunque delle attenuanti chel’argentino. LaPressePrima di tutto iniziamo con il dire che ogni regista ha bisogno di molto più tempo per potersi ...