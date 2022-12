Covid | Cina | “Sempre trasparenti su numero morti e dati virus”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Laè ”stata trasparente” per quanto riguarda ”le informazioni sul-19”, comprese quelle sul ”dei” causati dal coronanel Paese. Lo ha sostenuto in conferenza stampa un alto dirigente della Sanità di Pechino, la direttrice dell’ufficio dell’Amministrazione medica della Commissione sanitaria nazionale Jiao Yahui. Entrando nel dettaglio, Jiao ha precisato che i criteri relativi ai decessi per coronasi dividono in due categorie a livello globale. Alcuni Paesi contano solo i casi di persone che sono risultati positivi al test dell’acido nucleico dopo essersi infettati dal nuovo coronae sono morte per insufficienza respiratoria indotta dal, ha spiegato citata dai media ...

guarda su Paramount Plus Peacemaker Articoli più letti Cosa sappiamo della nuova e preoccupante ondata di- 19 indi Marta Musso Quali sono i sintomi dell'influenza australiana e come ...Oltre 200mila operai scappano per non rimanere bloccati dalla misure zero -dellaNovembre 2022: le proteste antiSuperato lo choc di Shanghai, in tanti intravedono nel XX Congresso ...“Le responsabilità del governo cinese nella propagazione del coronavirus sono acclarate da tutta la comunità internazionale. Il popolo cinese non ne ha colpa, anzi è vittima di questa gestione del reg ...Il traffico passeggeri, invece, l’anno scorso ha solo iniziato la fase di recupero, che è proseguita con maggiore vigore nel 2022 grazie al progressivo allentamento delle restrizioni ...