CM com – La ginga di Pelé | l’amplesso del giocoliere | Primapagina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 2022-12-30 00:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ci siamo innamorati del suo Brasile, di quel gioco divenuto iconico, fatto di tocchi di prima, tiri al volo e dribbling da far girare la testa. Ci siamo innamorati di, come uomo e come simbolo. Ci siamo innamorati del suo calcio, che non era solo calcio. Era riscossa, era talento, era forza, classe e democrazia. E poi era danza, era musica, era ritmo, coordinazione e arte marziale. In cinque lettere, era… un termine “cofanetto”, una sola parola che ne racchiude tante altre. Difficile da spiegare, non per, che invece lo faceva naturalmente, correndo dietro a un pallone, ma trascinandosi tanta vita. Sempre senza accusarne il peso, almeno apparentemente: “Sono di Três Coraçoes, dove ...