Casoria | a fuoco porta di un negozio di abbigliamento

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte a, verso l’1, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti in Piazza Trieste e Trento per un incendio. A prendere, per cause ancora in corso di accertamento, ladi ingresso di undi. Fiamme domate dai vigili del, indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

