Cane abbandonato in un bosco con zampa rotta ora in buone mani e in via di guarigione

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Unè sempre uno spettacolo straziante: di recente, un cucciolo di 8 mesi è stato trovato da solo nel, lasciato lì con tutti i suoi effetti personali e in attesa che qualcuno venisse a mostrargli il suo amore. Per fortuna, quel poveroè ora indopo essere stato accolto da un soccorso animali e ora sta cercando una nuova casa. Il, ora chiamato Hank, è stato trovato da un buon samaritano nel. Era seduto immobile, circondato dai suoi vecchi giocattoli, una cuccia e un sacchetto di cibo. Era chiaro che qualcuno lo avesselì. Posted by Humans and Animals United on Friday, October 14, 2022 Secondo un post su Facebook, Hank è stato trovato con una gamba ...

Corey notò subito un biglietto sul collare del: "A chiunque lo trovi, per favore prendetevi cura di lui", in pratica era statoall'aeroporto, un pilota lo adotta a Natale: 'Avrà una casa e una famiglia che lo ama' Trovano un serpente velenoso (e letale) sotto l'albero di Natale. Il racconto choc: 'Era lungo ... Giustizia per Max, il cane abbandonato in casa: condanna per l ... Il padrone gli aveva estratto il microchip così che non si potesse risalire al proprietario. In un anno 10 sanzioni per maltrattamenti nei confronti di cani e più di 30 gli animali sequestrati, maltra ...Il povero "Fido" è stato lasciato così dal padrone che gli ha tolto il microchip. Il quattro zampe è stato accolto da Sos randagi: "È il secondo abbandono così in pochi giorni, ne avevano lasciato un ...