Calcio | Rojas ricorda Pelè | “Quando gli sputai feci una scemenza | ma lui mi regalò una sua maglia”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Uno tra i calciatori simbolo della storia del Boca Juniors, come Angelo Celemente, hato la legenda brasiliana di. L’ex giocatore del Boca ha ripreso in particolare l’episodio che lo vide coinvolto in maniera diretta con, nel corso della finale d’andata di Copa Libertadores del 1963. In quell’occasione infattisputò a, ma come racconta non fu assolutamente un bel gesto: “Ho fatto una(eufemismo) i miei compagni colleghi volevano ammazzarmi. Mi hanno dato dell’animale, perché avevo sputato al miglior giocatore del mondo”. Al ritorno però tutto fu dimenticato da, che addiritturauna sua, che ora conserva gelosamente. Come infatti lui ...

SPORTFACE.IT

...13 Vitale ed entra il n.21 Carraro mentre il numero 24 Kargbò viene sostituito dal n.20 Luisserie c lega pro fc crotone Notizia correlata oggi, 07:49, Serie C. Crotone - ...... gara valida per la ventesima giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023:di inizio alle ... (dal 1' stL.), Petriccione J., Tribuzzi A. (dal 23' st Awua T.), Vitale M. (dal 2' st Carraro ... Calcio, Rojas ricorda Pelè: "Quando gli sputai feci una scemenza ... La leggenda del Boca ricorda la Perla Nera. Il fattaccio si consuma all’andata, in Brasile. Al ritorno, alla Bombonera, era tutto dimenticato. Dopo il fischio finale, O Rei ha comunque regalato la mag ...Como es costumbre, cuando se acerca el fin de cada año comienzan las evaluaciones y en Italia no es la excepción. Uno de los medios más importantes de Europa, como es Sky Sports, elaboró un ranking co ...