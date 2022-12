Calcio | De Zerbi | ' mi auguro che Mac Allister resti al Brighton'

(Di venerdì 30 dicembre 2022), 30 dic. - (Adnkronos) - "Vorrei tenere qui tutti i nostri giocatori e vorrei aggiungerne anche altri. La mia speranza è che Caicedo e Macrimangano con noi". Lo dice l'allenatore delRoberto De, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Arsenal, in merito alle possibili uscite dei suoi big: Caicedo piace al Liverpool, Maca mezza Europa, Juve compresa. "Al momento però penso solo all'Arsenal, sarà una sfida molto difficile", aggiunge il tecnico bresciano.

Commenta per primo Una malattia al cuore lo ha costretto a ritirarsi dal calcio giocato a soli 24 anni lo scorso ottobre , ma il Brighton non ha abbandonato Enock Mwepu: il ... Roberto De Zerbi, ...Mac Allister , ovviamente, è un punto fermo della squadra attualmente guidata da Roberto De Zerbi. Per lasciarlo andare subito alla Juventus il club inglese chiede 40 milioni di euro e ha fatto ...