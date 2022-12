(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Centinaia di gol ‘veri’ per il calcio, un gol memorabile inper il cinema., morto oggi all’età di 82 anni, nel suo straordinario palmares può vantare anche la partecipazione a Fuga per la vittoria (Escape to victory), il film diretto nel 1981 da John Huston. Il film racconta, come è noto, la fuga di una squadra di calcio formata da prigionieri di guerra che sfidano in una partita la Germania. La selezione degli alleati riesce a pareggiare 4-4 grazie alla celeberrimache Luis Fernandes – ovviamente interpretato da– realizza con uno straordinario gesto tecnico. L'articolo proviene da Italia Sera.

è l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre Mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970). La ... in. Fu anche impegnato in politica, chiamato al ministero dello Sport dall'allora ...Ladi Pelè in 'Fuga per la vittoria - Youtubee' stato immortalato da Andy Warhol nella galleria dei suoi ritratti. Bauru', la citta' brasiliana dove comincio' a giocare, gli ha ... Pelé e la rovesciata, il gol in 'Fuga per la vittoria' - Video