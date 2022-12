Mad Max | Fury Road | Charlize Theron | Sul set si congelava | mi ero dimenticata che i capelli danno calore

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'attrice premio Oscarha fatto luce sul clima alquanto gelido che dominata sul set di Mad Max:, rivelando di come molte attrici abbiano sofferto di ipotermia. Mad Max:, uscito nelle sale nel 2015, è considerato ancora oggi come uno dei migliori film nella carriera di George Miller e nella storia del cinema in generale. A rivelare nuovi aneddoti sulla sua realizzazione ci ha pensato, interprete di Furiosa. "Sul set faceva freddo, molto freddo. Sembrava facesse caldo, ma in realtà si gelava. Abbiamo avuto anche molti casi di ipotermia tra le giovani ragazze perché indossavano soltanto delle bende. Io stavo congelando solo perché quando non hai iin testa, ti dimentichi che sono ...

Movieplayer

La la land era diventata improvvisamente la versione aggiornata di. E così, in un attimo abbiamo scoperto le nostre dipendenze, la fragilità del mondo che abbiamo creato. In Europa abbiamo ...pinterest: Fury Road (2015) Senza timore di essere smentiti possiamo dire che: Fury Road è uno dei film d'azione più riusciti di sempre. Una pellicola spettacolare e frenetica che ... Mad Max: Fury Road, Charlize Theron: "Sul set si congelava, mi ero ... Il customizer Unik Motorcycles di Lisbona ha costruito una special su base Kawasaki KZ1000 ispirata alla moto di Jim Goose nel film Mad Max, ...NEWS 12 December 2022 Newsdesk Charlize Theron isn’t annoyed that Anya Taylor-Joy hasn’t spoken to her about ‘Furiosa’. The 47-year-old actress played Imperator Furiosa in ...