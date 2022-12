Lutto choc nel calcio | il giocatore morto dopo coltellate in un locale

(Di giovedì 29 dicembre 2022)sottoper quello che è successo a un 23enne: era in una discoteca con un gruppo di amici quando all’improvviso è stato avvicinato da alcune persone che lo hanno ucciso a. La notizia è stata data dalla West Midlands Police: la vittima è Cody Fisher, calciatore semiprofessionista, accoltellato a morte. Giocava per lo Stratford Town FC, club diche milita nella Southern Football League (lega semiprofessionistica inglese). Il presidente della società, Jed McCrory, ha detto a Sky News che “tutti sono sconvolti dalla notizia” e ha descritto Fisher come un “calciatore di talento” e una “persona adorabile”. Il club lo ha poi ricordato con una nota sui propri profili social: “Tutti nello Stratford Town sono tristi nell’apprendere della tragica perdita di Cody Fischer, uno dei nostri calciatori. ...

a Pesaro per l'improvvisa scomparsa della giudice Francesca Ercolini, trovata morta nella sua abitazione nel corso della mattinata di lunedì 26 dicembre. A dare l'allarme sono stati i familiari ...Un 30enne di Gesualdo , in Irpinia, è stato stroncato da un malore il giorno di Santo Stefano. Sottol'intera comunità per la morte di Simone Carrabs . Il sindaco Domenico Forgione ha chiesto, con proprio provvedimento, di chiudere gli esercizi commerciali e le casette di Natale durante l'orario ... Stando a quanto constatato dai medici, il 53enne era deceduto da due giorni. La causa della dipartita sarebbe un attacco cardiaco ...