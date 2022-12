LIVE Sci alpino | Slalom Semmering 2022 in DIRETTA | Shiffrin per il tris | orari e pettorali di partenza

OA Sport

Sulla mitica pista Stelvio ci sarà spazio per il terzo superG di questa annata agonistica . L'Italia spera di essere grande protagonista e si affiderà ancora una volta in particolar modo a Dominik ...Delle otto gare disputate finora, quattro le ha vinte il polacco Dawid Kubacki e tre sono state appannaggio dello sloveno Anze Lanisek . Entrambi sono peraltro in striscia aperta di quattro podi ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Semmering, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile! Dopo ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del SuperG di Bormio – Il programma della Coppa del Mondo di sci alpino maschile – I convocati dell’Italia per Bormio – Le date d ...