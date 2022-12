(Di giovedì 29 dicembre 2022) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "E'; poi le cose si chiariscono". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, a margine della 'Bèrghem Frecc' in corso ad Alzano Lombardo, risponde a chi gli chiede se tema il rischio di spaccature interne allaa seguito della creazione deldi Umberto Bossi.

Il Sannio Quotidiano

Il testo presentato da Robertosancisce la secessione dei ricchi perseguita da decenni dallaNord'. Lo scrive in una nota Maurizio Acerbo , segretario nazionale del Partito della ...'Ho assegnato la delega ad studiare l'istruttoria alla consigliera dellaAntonietta La Porta - spiega Marsilio - , e abbiamo avuto interlocuzioni con il ministro. È previsto già nella ... Lega: Calderoli, ‘Comitato Nord Meglio andare avanti uniti’ Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "E' meglio andare avanti uniti; poi le cose si chiariscono". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine della 'Bèrghem Frecc' ...Milano, 29 dic. (Adnkronos) – “Ho recentemente visto Umberto Bossi e gli ho riferito in merito all’autonomia; il 6 di gennaio avremo la cena della Befana insieme, dove gli presenterò gli ultimi passag ...