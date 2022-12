Kim è corteggiato dalle big d’Europa ma vuole rimanere a Napoli CorSport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Kim Minjae non ha alcuna intenzione di lasciare il, nonostante la corte delle big, a partire da Manchester United e Liverpool. Il Corriere dello Sport ne è sicuro. “lo United e il Liverpool valutano seriamente di sfruttare la clausola. La famigerata clausola rescissoria che sarà valida dal 1° al 15 luglio esclusivamente per l’estero. Sì, lui è uno che piace. Ma anchee ilgli piacciono tanto: d’accordo la clausola, d’accordo tutto, ma per traslocare c’è bisogno del suo consenso. Questo deve essere chiaro: e Minjae, come ha detto Spalletti, da queste parti ci sta che è un piacere”. Il difensore coreano delha 26 anni ed è nel pieno della sua carriera.vincere con il. “A 26 anni: Kim è giovane, è nel pieno. E, dicevamo, ...

