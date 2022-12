(Di giovedì 29 dicembre 2022)- Al termine dell' amichevole persa per 1 - 0 contro l'Inter , il tecnico degli emilianisi concede ai microfoni di Sky e non solo per giudicare la prestazione del suo. ...

SASSUOLO - Al termine dell' amichevole persa per 1 - 0 contro l'Inter , il tecnico degli emilianisi concede ai microfoni di Sky e non solo per giudicare la prestazione del suo Sassuolo . Il calciomercato infatti tiene banco e in particolare la posizione di Frattesi , manifesto oggetto ...Le più nitide sul finale di frazione, al 38esimo èa provarci con un destro dalla distanza terminato fuori di poco, è poi Rohden al 43' a concludere in porta dal lato opposto, palla bloccata ... Dionisi blinda Frattesi: "Si allena ancora con noi, per me è un giocatore del Sassuolo" Al termine dell'amichevole persa di misura con l'Inter, il tecnico degli emliani glissa sul mercato e in particolare sul centrocampista neroverde nel mirino della Roma e dell'Inter ...