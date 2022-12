Canone RAI 2023 Come non pagarlo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si parla delRAI che riguarda il nuovo anno. È possibile, per alcuni, evitare di. Scopriamoin ogni anno che inizia ci sono i soliti pagamenti che aprono un nuovo ciclo. Tra i vari a cui siamo costretti, vi è ovviamente quello legato alla televisione. Si tratta proprio delRAI, di cui, per alcuni vi è la possibilità dell’esonero. È possibile richiedere l’esonero dalRAI, con la presentazione di una documentazione richiesta. Anche per il nuovo anno si continuerà a pagare la tassa sul possesso del televisore a casa. L’importo da versare sarà sempre lo stesso, ossia i soliti 90 euro annui chesempre viene riscosso in maniera diretta e riportato sulla bolletta ...

Telefonino.net

... non chiamatele tasse ma le pagate comunque! Secondo aspetto da considerare e non trascurabile: se le tasse più odiate (bollo auto,ma anche IVA, IMU, Tasi e Tari) restano invariate, lo ...Per il, le possibilità di esonero restano valide anche nel 2023. Rispettando però determinati tempi e requisiti. Per quanto non goda esattamente di una buona popolarità, ilfa parte ... Canone Rai: possibile abolizione all'orizzonte Ecco le ultime notizie Nelle ultime settimane si è parlato tanto del fatto se il canone Rai fosse stato rimosso nel 2023 dalla bolletta: è arrivata l'ufficialità.Sul Canone Rai se ne stanno dicendo di tutti i colori anche in merito a una possibile abolizione all'orizzonte: vediamo le ultime notizie.