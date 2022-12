CALCIO IN LUTTO | E' MORTO PELE' AVEVA 82 ANNI

Sport Mediaset

Senza mai scendere dall'alto ci lascia oggi il re del- uno solo. Il più grande di sempre'. Così Ronaldo su Instagram in un lungo post ricorda l'asso brasiliano. 'Il mondo in- scrive ...A ricordarlo anche l' Assocalciatori che si associa ale dichiara: "Indimenticabile, ... Un dolore enorme, oggi lo sport piange un grandissimo, perché Pelé era il. Anche grazie a lui, ... Il calcio in lutto: addio Pelé, la leggenda brasiliana aveva 82 anni - Sportmediaset Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Anche la Federcalcio brasiliana si è unita al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Pelé, che ha reso grande la Nazionale.