Bellinazzo | “Indebitamento zavvorra pesante per l’Inter”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Marcotorna a parlare della situazione finanziaria delNel corso di un suo intervento a Sportitalia, il giornalista del Sole 24 Ore Marcoha avuto modo di parlare anche della sempre non facile situazione economico-finanziaria del. Queste le sue parole. “L’è la zavorra chesi porta dietro da tempo, negli ultimi tre anni i nerazzurri hanno pagato 40 milioni all’anno solo di interessi finanziari: è come avere un calciatore in meno all’anno”. L'articolo proviene da intermagazine.