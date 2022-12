Amici | Lorella Cuccarini pronta a lasciare il talent show | ‘Corteggiata da mamma Rai’

(Di giovedì 29 dicembre 2022)2023 rischia di perdere una delle professoresse più apprezzate dai fedelissimi seguaci del. Una notizia scioccante che nessuno avrebbe voluto leggere:potrebbe uscire di scena dalla prossima edizione di. A confermare questa notizia è il settimanale Oggi, dove lagirl ha rivelato che sarebbe pensando di accettare le offerte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::22, cinque allievi in bilico: Niveo e Samuel a rischio sostituzione2022/2023, spuntano i nomi dei nuovi giudici serali: in lizza due pupille di Maria De Filippi Nuovo crollo ad, Mattia sta male e Maria De ...

Tag24

Leggi anche22, anticipazioni 15esima registrazione del 3 gennaio2023,Cuccarini spiazza i suoi ammiratori L'appuntamento con la ventiduesima edizione diprosegue alla ...Cuccarini lasciaIl suo futuro in Rai.potrebbe perdere una delle prof più amate e apprezzate dal pubblico nel corso delle ultime stagioni.Cuccarini infatti potrebbe ... Lorella Cuccarini lascia Amici e torna in Rai Due nuovi programmi Lorella Cuccarini potrebbe essere pronta a lasciare Amici. Sebbene la showgirl abbia più volte ringraziato Maria De Filippi per la possibilità che ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...