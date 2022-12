Roma | oro | gioielli e pistole pronte a sparare | li fermano per un controllo e scoprono coppia di banditi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Hanno deciso di fermare un’auto in transito in quello che sarebbe dovuto essere un banale. Ma in realtà si è rivelato molto di più. Sì perché quell’auto nascondeva un’ingente refurtiva e soprattutto due armi con il colpo in canna e quindi, all’occorrenza a far fuoco. Così in due sono finiti in arresto nelle scorse ore grazie alla Polizia di Stato che ha anche avuto lazza di stroncare sul nascere il loro tentativo di fuga. Ma andiamo con ordine. Ilin Via Prenestina Il tutto si è verificato quando gli agenti erano impegnati in un normale servizio dilungo la Via Prenestina all’altezza dell’incrocio con via Giovan Battista Valente. Ad un certo punto i poliziotti decidono di fermare una vettura in transito: gli occupanti però si mostrano subito nervosi e gli ...