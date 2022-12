Malore improvviso | carabiniere muore in caserma

ilmessaggero.it

Sempre in base alle prime informazioni trapelate, il militare sarebbe stato stroncato da unmentre era al lavoro . Dopo pochi minuti dalle 11 è arrivato l'allarme ai servizi di ...Per le autorità a causa di un, per la famiglia a causa di maltrattamenti. Le manifestazioni sono esplose nel Kurdistan iraniano, regione di origine della 22enne e si sono via via ... Malore improvviso per Gabriele Piemonti, muore a 61 anni il re delle notti romagnole e marito di Ambra Orfei Malore in caserma: muore carabiniere 46enne, il dramma con esito fatale si è consumato nel comando stazione di Capriolo, in provincia di Brescia ...Si sono svolti questa mattina a Quincinetto i funerali dell'allevatore Simonino Valter Giachino, 75 anni, stroncato da un malore improvviso nella mattinata della vigilia di Natale. Giachino, residente ...