Agenzia ANSA

Sono io quello che devo migliorare in modo che possano alzare il loro livello nella". L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego, si auto incolpa per la stagione non brillante, nella ......primo Eliminato in Champions League e quinto nellaa - 13 dal Barcellona e a - 11 dal Real Madrid, l' Atletico Madrid è pronto a ricominciare la sua stagione. L'allenatore Diego Pablo, ... Liga: Simeone, magari chi non sta dando il massimo sono io - Calcio "Abbiamo una grande squadra, una grande rosa, quattro giocatori hanno giocato la finale dei Mondiali, forse allora quello che non sta dando il massimo è l'allenatore. Sono io quello che devo migliorar ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...