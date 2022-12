Il Miele sta scomparendo | Statistiche inquietanti | ecco qual è la causa

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non solo l’assottigliamento dei ghiacciai e la scomparsa della neve dalle nostre montagne. Il clima pazzo del 2022 sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla produzione diUn periodo di siccità prolungata come non accadeva da decenni, con temperature torride ed assenza di precipitazioni che ha portato al razionamento nell’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione e, in alcuni casi, l’uso privato. Ma anche all’assottigliamento di ghiacciai che si trovano già in situazione critica e, l’allarme è stato lanciato dalla Coldiretti, ad una serie di gravi ripercussioni per quanto riguarda il mondo delle api, e del. Il prodotto delle api, il(kronic.it)Ilrischia di scomparire? I dati allarmanti della Coldiretti L’allarme era stato lanciato già nel mese di agosto, dopo un periodo difficilissimo per quanto ...

Il Fatto Quotidiano

'Il nostro Paese - ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - si...spiega Legambiente - Da segnalare sono altresì i residui di Thiacloprid rinvenuti in 2 campioni di,...... ma questo colore come miDi solito si fa riferimento alle immagini delle collezioni per ... A prescindere se il biondo sarà caldo come il, girasole, ambra oppure freddo perlaceo, la parola d'... Il miele contro l’influenza australiana: ecco come utilizzarlo per stare meglio (ma non fa miracoli) Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...L'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato a Sky Sport del progetto toscano e in particolare della gestione dei giovani.