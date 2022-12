Basta emigrazione! Sulle Madonie una fiaccolata per accendere i riflettori su un problema che riguarda tutta la Sicilia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ieri pomeriggio, gli abitanti dellesono scesi in piazza a Petralia Soprana per direall’emigrazione forzata dalla. La, alla quale hanno partecipato giovani e adulti, istituzioni locali e figure di riferimento cittadine, è stata organizzata dalle Consulte giovanili e i forum dellae dall’associazione “Nun si parti”. «Mancano all’appello più di 800 milani, che sono andati via negli anni per studiare o lavorare al Nord Italia e all’estero – spiegano i rappresentanti delle consulte madonite – I Comuni delle altehanno perso più di cinque mila abitanti dal 2001 a oggi: è come se un intero paese come Gangi fosse scomparso. È una vera e propria emergenza e pretendiamo che venga affrontata come tale, con piani di ...

