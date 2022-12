App Immuni addio | il flop nonostante il terrorismo psicologico

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Qualcuno, forse, si ricorderà ancora della app, lanciata a fine giugno per opera del Governo Conte II al fine di permettere una lotta più incisiva contro la Pandemia da Covid-19. Almeno in teoria, la appserviva per avvertire tramite smartphone della vicinanza di una persona positiva al nuovo Coronavirus. In realtà, ilL'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

La novità sancisce quindi l'addio definitivo alla certificazione verde (anche l'è stata dismessa ). Multe sospese fino al 30 giugno 2023 All'inizio del mese, la Corte di Cassazione aveva ...Come tre anni fa non avremo piùad accompagnarci , è vero, ma sappiamo bene che non è un'di quel genere a fare la differenza. Dal lato opposto, comunque, anche gongolarsi in un ... Covid, addio app Immuni, stop dal 31 dicembre Cesserà di fornire il tracciamento, potrà essere usata soltanto per visualizzare i Green Pass già scaricati Da oggi 31 dicembre l'App Immuni va in pensione: cesserà di fornire il tracciamento, potrà e ...