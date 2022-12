Alberto Angela a caccia delle ‘Meraviglie’ d’Europa

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)a Lisbona Abertotorna con il viaggio alla scoperta“Meraviglie” che, in questa nuova serie intitolata “Stelle“, varca per la prima volta i confini nazionali per esplorare, oltre a quelli italiani, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Stasera in prima serata su Rai1, e per tre settimane, torna il programma di Rai Cultura dedicato ai tesori del nostro patrimonio culturale e ambientale. Un viaggio che attraversa l’Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricercabellezze più rappresentative di ciascun paese, ma anchelinee di una storia comune e di una comune identità. Oltre al racconto di, alle immagini girate in 4K con l’uso di audaci droni ...

