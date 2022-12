Traffico Roma del 27-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento è congestionato ilnella zona sud dia causa di un incidente sulla via del mare difficoltà di circolazione trae Acilia l’incidente è all’altezza di Vitinia inevitabili disagi nelle strade circostanti in particolare sulla via Cristoforo Colombo Lungotevere conintenso e code tra la zona di Trastevere e il centro numerosi gli spostamenti mentre regolare la tangenziale il tratto Urbano della A24 e anche il raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 questa notte e chiusura dell’uscita di Viale Togliatti in direzione del raccordo si tratta di lavori in programma oggi e nelle prossime notti con questo è tutto dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a ...