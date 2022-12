Signorini fa un appello a RTL | «Riprendete Charlie Gnocchi a lavorare»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 dicembre 2022)(Endemol Shine Italy) Chi va nella casa, perde la poltrona. Una volta tornato alla “vita normale”, dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip,ha dovuto fare i conti con un’amara realtà: la fine del suo rapporto lavorativo con RTL 102.5. E così sono partiti gli appelli di personaggi noti in suo favore per cercare di convincere l’emittente radiofonica a tornare sui suoi passi. L’ultimo è quello più eccellente e riguarda Alfonso. In prima serata il conduttore del GF Vip ha fatto unal presidente di RTL 1025 Lorenzo Suraci: “Riprendilo ain radio”. Hanno mostrato solidarietà aanche Sonia Bruganelli, Raffaella Fico, Maria Teresa Ruta, Michele Cucuzza, e tanti altri ancora. Cosa ...