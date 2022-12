Sconto sull’Iva per acquisti di case in classe A e B

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 dicembre 2022) ROMA – In virtù di una disposizione prevista nella Legge di Bilancio 2023 coloro che acquisteranno un immobile per uso abitativo inenergetica A o B potranno usufruire di una detrazione del 50%. Lofiscale sarà valido per immobili acquistati nel 2023 ovvero con rogito effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ma non per somme eventualmente anticipate in precedenza, e servirà a ridurre l’Irpef in 10 rate annuali di pari importo. La disposizione, che riprende una norma già in vigore negli anni 2016 e 2017, riguarda solo l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale sia come prima casa, quindi soggetta ad aliquota Iva del 4% che seconda casa, soggetta ad aliquota Iva del 10%, appartenenti aenergetica A e B come registrato sull’attestato di prestazione energetica ...